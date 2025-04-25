Рослесхоз готовится к длинному сезону пожаров до октября
Рослесхоз готовится к тому, что в 2025 году будет длинный сезон пожаров, который может продлиться вплоть до октября, заявил глава Рослесхоза Иван Советников, передает РИА Новости.
По его словам, средства и силы для борьбы с пожарами имеются в необходимом количестве. Сейчас прогнозы еще не такие точные, так как все будет зависеть от типа погоды осенью, но летом ситуация в любом случае будет напряженная.
Он также рассказал, что в Центральной России пожары стартовали уже в марте, на это также повлияла погода.
Режим чрезвычайной ситуации федерального характера ввели в Забайкальском крае из-за лесных пожаров 23 апреля. Меры были приняты правкомиссией по предложению губернатора края Александра Осипова. Как отметил глава Рослесхоза Иван Советников, решение направлено на расширение группировки сил и средств тушения пожаров, разрешение финансовых и юридических вопросов.
Ранее в МЧС РФ заявили, что с начала текущего года специалистами ведомства была установлена причастность 36 человек к возникновению природных пожаров на территории Забайкальского края, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вован и Лексус хотят снять фильм о подготовке к своим пранкам
- Рослесхоз готовится к длинному сезону пожаров до октября
- В Марий Эл легковушка сбила лося, в ДТП пострадали пять человек
- Чубайса не стали привлекать к ответственности по миллиардным долгам «Лиры»
- Французская 18-летняя горнолыжница Марго Симон погибла на тренировке
- Силуанов заявил о падении безработицы в РФ до исторического минимума
- СМИ: США могут предоставить ВМС Тайваня беспилотники
- Силуанов заявил о критическом этапе мировой экономики
- ПВО уничтожила над Россией 79 украинских беспилотников
- В Таиланде пять человек погибли при крушении самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru