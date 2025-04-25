Рослесхоз готовится к длинному сезону пожаров до октября

Рослесхоз готовится к тому, что в 2025 году будет длинный сезон пожаров, который может продлиться вплоть до октября, заявил глава Рослесхоза Иван Советников, передает РИА Новости.

По его словам, средства и силы для борьбы с пожарами имеются в необходимом количестве. Сейчас прогнозы еще не такие точные, так как все будет зависеть от типа погоды осенью, но летом ситуация в любом случае будет напряженная.

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Он также рассказал, что в Центральной России пожары стартовали уже в марте, на это также повлияла погода.

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера ввели в Забайкальском крае из-за лесных пожаров 23 апреля. Меры были приняты правкомиссией по предложению губернатора края Александра Осипова. Как отметил глава Рослесхоза Иван Советников, решение направлено на расширение группировки сил и средств тушения пожаров, разрешение финансовых и юридических вопросов.

Ранее в МЧС РФ заявили, что с начала текущего года специалистами ведомства была установлена причастность 36 человек к возникновению природных пожаров на территории Забайкальского края, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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