Рослесхоз готовится к длинному сезону пожаров до октября

Рослесхоз готовится к тому, что в 2025 году будет длинный сезон пожаров, который может продлиться вплоть до октября, заявил глава Рослесхоза Иван Советников, передает РИА Новости.

По его словам, средства и силы для борьбы с пожарами имеются в необходимом количестве. Сейчас прогнозы еще не такие точные, так как все будет зависеть от типа погоды осенью, но летом ситуация в любом случае будет напряженная.