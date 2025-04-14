Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Ответственным службам следует своевременно реагировать на лесные пожары в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с членами правительства он указал, что это необходимо для предотвращения тяжёлых последствий и значимого ущерба для граждан.
«Нужно просто постоянно держать руку на пульсе», - заключил глава государства.
Ранее в МЧС РФ заявили, что с начала текущего года специалистами ведомства была установлена причастность 36 человек к возникновению природных пожаров на территории Забайкальского края, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
- Власти пожурили москвичей, которые кормят уток
- Сийярто: ЕС захотел экономически присоединить Украину в 2025 году
- Мужчина избил пассажира в московском метро
- Глава МЧС РФ заявил, что весеннее половодье проходит без осложнений
- ФСБ задержала отца и сына за диверсии на железной дороге
- Blue Origin успешно выполнила первый туристический полет с женским экипажем
- СМИ: Петербург завалило мусором из-за забастовки дворников
- Россиян предупредили о рисках утечки данных через «умные» зубные щетки
- Компания HBO раскрыла частичный актёрский состав сериала «Гарри Поттер»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru