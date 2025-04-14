Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары

Ответственным службам следует своевременно реагировать на лесные пожары в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На совещании с членами правительства он указал, что это необходимо для предотвращения тяжёлых последствий и значимого ущерба для граждан.

«Нужно просто постоянно держать руку на пульсе», - заключил глава государства.

Ранее в МЧС РФ заявили, что с начала текущего года специалистами ведомства была установлена причастность 36 человек к возникновению природных пожаров на территории Забайкальского края, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Соцсети
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