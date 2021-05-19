«Роскосмос» впервые продаст оригинал спускаемого аппарата «Союза»

Отмечается, что аппарат вернулся на Землю осенью 2018 года, а теперь может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции.

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Ранее сообщалось, что российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и японский исследовательский аппарат ASNARO разминулись на орбите примерно в 200 метров друг от друга. Никаких инцидентов во время сближения не произошло,

