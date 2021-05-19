«Роскосмос» впервые продаст оригинал спускаемого аппарата «Союза»

Спускаемый аппарат № 738 космического корабля «Союз МС-08» выставлен на продажу. Об этом сообщили на едином портале компании «Главкосмос».

Сближение российского и японского спутников произошло без происшествий

Отмечается, что аппарат вернулся на Землю осенью 2018 года, а теперь может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции.

Модуль является собственностью госкорпорации «Роскосмос» и продается с согласия собственника.

Ранее сообщалось, что российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и японский исследовательский аппарат ASNARO разминулись на орбите примерно в 200 метров друг от друга. Никаких инцидентов во время сближения не произошло,

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Фото: facebook.com/Roscosmos
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