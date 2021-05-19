«Роскосмос» впервые продаст оригинал спускаемого аппарата «Союза»
Спускаемый аппарат № 738 космического корабля «Союз МС-08» выставлен на продажу. Об этом сообщили на едином портале компании «Главкосмос».
Отмечается, что аппарат вернулся на Землю осенью 2018 года, а теперь может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции.
Модуль является собственностью госкорпорации «Роскосмос» и продается с согласия собственника.
Ранее сообщалось, что российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и японский исследовательский аппарат ASNARO разминулись на орбите примерно в 200 метров друг от друга. Никаких инцидентов во время сближения не произошло,
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 920 / сут.
Умерли
117 тыс.+390 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 561 / сут.
- РФ присоединится к Конвенции о международной системе взыскания алиментов
- Молния ударила в крест Исаакиевского собора
- Минюст предложил разрешить заключенным пользоваться интернетом
- Лавров сделал замечание прервавшему его речь журналисту BBC
- ЕС потребовал от Белоруссии прекратить преследования журналистов
- «Роскосмос» впервые продаст оригинал спускаемого аппарата «Союза»
- В России за сутки выявили 7 920 новых случаев COVID-19
- Армения разместила военных на границе с Азербайджаном
- Врач месяц питался фастфудом и превратился в пищевого наркомана
- В МИД заявили, что ответа от США по ДОН так и не последовало
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru