Сближение российского и японского спутников произошло без происшествий

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и японский исследовательский аппарат ASNARO разминулись на орбите примерно в 200 метров друг от друга. Никаких инцидентов во время сближения не произошло, сообщил Роскосмос.

Отмечается, что сближение было зафиксировано около 4 часов утра мск. После этого траектории полета спутников снова разошлись.