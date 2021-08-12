«Роскосмос» снял со спутника место разлива нефтепродуктов в Черном море

«Роскосмос» опубликовал в своем Telegram-канале снимок с места разлива нефтепродуктов в Черном море.

«Российские спутники дистанционного зондирования Земли активно следят за обстановкой в Новороссийске, где произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony», -такая подпись стоит под изображением.

Также сообщается, что фотография была сделана еще 9 августа спутником «Метеор-М».

Выброс нефти с танкера произошел 7 августа. Накануне сообщалось, что нефтяное пятно занимает площадь почти 80 квадратных километров.

Ранее эколог Сергей Грибалев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что разлив нефти у Новороссийска грозит уничтожить туризм в Крыму.

