Собянин: Международная выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о том, что 4 ноября на ВДНХ откроется международная выставка-форум «Россия».

По его словам, Россия представит на этой выставке свои лучшие достижения в культуре, энергетике, промышленности, науке и многом другом. Градоначальник также отметил, что все посетители смогут насладиться цифровым историческим шоу, которое расскажет, как Москва превращалась в современный мегаполис.

Глава столицы также рассказал, что всего в проведении выставки задействуют 67 объектов ВДНХ. В экспозиции примут участие 89 регионов России, 20 корпораций, а также федеральные министерства и различные общественные организации.

