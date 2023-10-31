Собянин: Международная выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о том, что 4 ноября на ВДНХ откроется международная выставка-форум «Россия».
По его словам, Россия представит на этой выставке свои лучшие достижения в культуре, энергетике, промышленности, науке и многом другом. Градоначальник также отметил, что все посетители смогут насладиться цифровым историческим шоу, которое расскажет, как Москва превращалась в современный мегаполис.
Глава столицы также рассказал, что всего в проведении выставки задействуют 67 объектов ВДНХ. В экспозиции примут участие 89 регионов России, 20 корпораций, а также федеральные министерства и различные общественные организации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru