«Роскосмос» подтвердил задержание замгендиректора Фролова
Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» подтвердила задержание заместителя генерального директора по гособоронзаказу Олега Фролова, передает ТАСС.
«Детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении Следственного комитета РФ», - заявили в госкопорации.
В пятницу, 22 декабря, Следственный комитет сообщил, что Фролову и соучастникам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в сговор с целью хищения 435 миллионов рублей.
В октябре Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Мешкова. Его обвиняют в хищении 600 миллионов рублей из бюджета, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru