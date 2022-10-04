Экс-глава НПО им. Лавочкина приговорен к 7,5 годам колонии

Бывший генеральный директор Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина Сергей Лемешевский приговорён к 7,5 годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Его также обязали выплатить штраф в 500 тысяч рублей.Вердикт вынес подмосковный Химкинский городской суд.

Назначено наказание ещё двум фигурантам данного уголовного дела. Глава дирекции правового обеспечения НПО им. Лавочкина Екатерина Аверьянова отправлен в колонию на 6 лет со штрафом в 300 тысяч рублей. Председатель адвокатской конторы Игорь Третьяков должен будет провести в местах лишения свободы 7 лет с выплатой 400 тысяч рублей.

Потерпевшей стороной по делу признан «Роскосмос». Однако суд не стал рассматривать иск государственной корпорации, поскольку он относится к гражданскому судопроизводству.

Согласно данным следствия, в течении двух лет обвиняемые сумели похитить 330 миллионов рублей посредством заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг. При этом такие услуги в реальности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела предприятия. Вину фигуранты дела не признали.

НПО им. Лавочкина — предприятие российской ракетно-космической отрасли. Его основная продукция — космические аппараты и разгонные блоки.

Между тем, в сентябре в Москве был задержан гендиректор нижегородского завода имени Свердлова Юрий Шумский. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», его заподозрили в мошенничестве из-за исполнения одного из контрактов на поставку взрывчатки.

