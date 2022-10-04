Экс-глава НПО им. Лавочкина приговорен к 7,5 годам колонии
Бывший генеральный директор Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина Сергей Лемешевский приговорён к 7,5 годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Его также обязали выплатить штраф в 500 тысяч рублей.Вердикт вынес подмосковный Химкинский городской суд.
Назначено наказание ещё двум фигурантам данного уголовного дела. Глава дирекции правового обеспечения НПО им. Лавочкина Екатерина Аверьянова отправлен в колонию на 6 лет со штрафом в 300 тысяч рублей. Председатель адвокатской конторы Игорь Третьяков должен будет провести в местах лишения свободы 7 лет с выплатой 400 тысяч рублей.
Потерпевшей стороной по делу признан «Роскосмос». Однако суд не стал рассматривать иск государственной корпорации, поскольку он относится к гражданскому судопроизводству.
Согласно данным следствия, в течении двух лет обвиняемые сумели похитить 330 миллионов рублей посредством заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг. При этом такие услуги в реальности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела предприятия. Вину фигуранты дела не признали.
НПО им. Лавочкина — предприятие российской ракетно-космической отрасли. Его основная продукция — космические аппараты и разгонные блоки.
Между тем, в сентябре в Москве был задержан гендиректор нижегородского завода имени Свердлова Юрий Шумский. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», его заподозрили в мошенничестве из-за исполнения одного из контрактов на поставку взрывчатки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+21 687 / сут.
Умерли
388 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+45 437 / сут.
- Основатель Pink Floyd обвинил США в убийствах, пропаганде и манипуляциях
- Даниил Медведев одержал победу в первом круге турнира в Астане
- Экс-глава НПО им. Лавочкина приговорен к 7,5 годам колонии
- ВКС поразили штаб воздушного командования ВСУ «Восток» под Днепропетровском
- Пожарных не будут призывать по частичной мобилизации
- Росгвардия предотвратила теракт в Мелитополе у детской площадки
- СМИ: ВСУ нанесли удар из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
- Главы МИД Польши и Германии потребовали от России выплатить репарации Украине
- Стали известны причины мощных «взрывов» в Калужской области
- Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма и новых территорий РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru