«Поехали!»: Лифты от «Роскосмоса» заговорят словами Гагарина
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) начнёт производить лифты, которые перед движением будут приветствовать пассажиров фразой Юрия Гагарина «Поехали!». Процедура сертификации этих лифтов уже завершена, передаёт ТАСС.
Во время движения в лифте будет играть музыка. В кабине есть зеркало, поручень и многоцветный дисплей с речевым информатором. К концу года предприятие рассчитывает выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025 году намерено производить до пяти тысяч лифтов в год. Возможны разные комплектации — от простой до люксовой.
УКВЗ развивает новые направления производства после реорганизации и перехода в структуру АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация», отвечающего за продвижение гражданской продукции предприятий «Роскосмоса».
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин перекинулся репликами с основателем Space X Илоном Маском, команда которого запустила пилотируемый корабль Crew Dragon к МКС, передаёт RT. Маск напомнил о предложении Рогозина доставлять астронавтов к МКС с помощью «батута» и отметил, что «батут работает». Рогозин поздравил американца с успешной стыковкой корабля с МКС и отметил, что шутка ему понравилась. Маск ответил по-русски.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru