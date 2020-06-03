«Поехали!»: Лифты от «Роскосмоса» заговорят словами Гагарина

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) начнёт производить лифты, которые перед движением будут приветствовать пассажиров фразой Юрия Гагарина «Поехали!». Процедура сертификации этих лифтов уже завершена, передаёт ТАСС.

Во время движения в лифте будет играть музыка. В кабине есть зеркало, поручень и многоцветный дисплей с речевым информатором. К концу года предприятие рассчитывает выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025 году намерено производить до пяти тысяч лифтов в год. Возможны разные комплектации — от простой до люксовой.

УКВЗ развивает новые направления производства после реорганизации и перехода в структуру АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация», отвечающего за продвижение гражданской продукции предприятий «Роскосмоса».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин перекинулся репликами с основателем Space X Илоном Маском, команда которого запустила пилотируемый корабль Crew Dragon к МКС, передаёт RT. Маск напомнил о предложении Рогозина доставлять астронавтов к МКС с помощью «батута» и отметил, что «батут работает». Рогозин поздравил американца с успешной стыковкой корабля с МКС и отметил, что шутка ему понравилась. Маск ответил по-русски.

