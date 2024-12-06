«Не растает!»: Москвичей предупредили о снегопадах и морозах до 14 градусов
Александр Шувалов заявил НСН, что в выходные на столицу обрушатся снегопады, а к концу недели ожидается усиление морозов.
В выходные в столице выпадет снег, который «ляжет уже в зиму» и не растает, несмотря на несильные морозы, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Создается впечатление, что в выходные в столице выпадет снег, который ляжет уже в зиму. Снегопады начнутся в ночь с пятницы на субботу, наиболее сильные осадки будут в ночь на воскресенье, пик придется и на вторую половину дня субботы. Рост сугробов ожидается до 10 сантиметров. Да, после снегопадов будет и потепление. К выходным и понедельнику температура повысится до нуля градусов. Но количество снега все-таки будет очень большое, а плюсовых температур не ожидается», - рассказал он.
Синоптик также предупредил о новой фазе похолодания, которая начнется уже во вторник, к концу следующей недели морозы усилятся.
«Во вторник начинается новая фаза похолодания, которая будет развиваться. Интенсивный снег закончится в выходные, но небольшой снег возможен и в понедельник, и во вторник. К концу недели ожидаем уже более сильные морозы – порядка 12-14 градусов ниже нуля, но это уже под следующие выходные», - добавил собеседник НСН.
Снегопады ожидаются в московском регионе в выходные, высота снежного покрова может вырасти до 10 сантиметров, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «Радиоточка НСН».
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