Роскосмос ограничил выезд за границу сотрудникам компании

Руководству Роскосмоса ограничили выезд за границу. Новое распоряжение главы госкорпорации Дмитрия Рогозина касается ужесточения правил выезда для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства госкорпорации, которые имеют доступ к секретной информации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Мера была введена после того, как за границу сбежал гендиректор НИИ космического приборостроения Юрий Яскин, пишет «Газета.ру».

О бегстве высокопоставленного представителя предприятия стало известно в середине мая, сообщает Ura.ru. О том, что Яскин увольняется, он сообщил уже будучи за границей.

Ранее Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков.

