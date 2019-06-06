Роскосмос ограничил выезд за границу сотрудникам компании
Руководству Роскосмоса ограничили выезд за границу. Новое распоряжение главы госкорпорации Дмитрия Рогозина касается ужесточения правил выезда для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства госкорпорации, которые имеют доступ к секретной информации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.
Мера была введена после того, как за границу сбежал гендиректор НИИ космического приборостроения Юрий Яскин, пишет «Газета.ру».
О бегстве высокопоставленного представителя предприятия стало известно в середине мая, сообщает Ura.ru. О том, что Яскин увольняется, он сообщил уже будучи за границей.
Ранее Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков.
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