Звездные войны. Эпизод 2022

Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. На сайте Федерального реестра, сборника официальных правительственных документов, опубликован документ, в котором говорится, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия, услугами которых с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков космических аппаратов. Ограничения вводятся, в частности, относительно спутников и средств их выведения на орбиту для оказания услуг спутниковой связи. Пентагон также запрещает контракты с иностранными государствами на проведение коммерческого спутникового обслуживания, поскольку подобные сделки «создали бы неприемлемый риск в сфере кибербезопасности» США, - уточняет «Интерфакс».

Российской космической отрасли введенные США ограничения существенного урона нанести не смогут – это следует из интервью тому же агентству исполнительного директора «Роскосмоса» Сергея Крикалева. «Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется», - сказал Крикалев. Ныне, несмотря на всевозможные санкции, российско-американское сотрудничество в космической сфере продолжается. В частности, для доставки астронавтов НАСА на Международную космическую станцию с момента гибели последнего американского «шаттла» используются российские корабли «Союз». Основное направление в непилотируемой космонавтике - поставка в США ракетных двигателей РД-180 для первых ступеней носителя Atlas V, который используется для запуска в том числе аппаратов военного и разведывательного назначения.

Поставка РД-180 ведется еще с 1990-х годов. Однако, как напоминает «Газета.ру», прошлой осенью в США объявили, что замена российскому двигателю уже готова. Американский United Launch Alliance объявил о том, что для новой ракеты семейства Vulcan выбран двигатель BE-4, разрабатываемый компанией Blue Origin американского миллиардера Джефа Безоса. Впрочем, ближайшие несколько лет альянс по-прежнему рассчитывает на российские РД, - отмечает издание.

«Космос более не является убежищем, космос - поле боя», - заявлял недавно исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан. Причиной такого положения дел он назвал действия России и Китая. Спокойно смотреть на это Вашингтон не намерен, Вашингтон намерен действовать, - заявил глава Пентагона.

От слов сегодня перешли к запретам.

