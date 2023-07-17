«Роскошь для избранных»: Льготное кредитование не поднимет «Москвичу 3е» скромные продажи

Электромобили все еще слишком дорогие и неудобные в использовании для россиян, льготное кредитование не приведет к взрыву продаж, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с НСН.

Накануне стало известно, что электромобили «Москвич» войдут в госпрограммы стимулирования спроса. Так, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль «Москвич 3е» составит 25% (но не более 625 тысяч рублей). Также электромобили будут доступны к покупке со скидкой от 10% до 25% по программе льготного лизинга. Хайцеэр считает, что глобально на продажи эта мера не повлияет.