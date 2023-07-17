«Роскошь для избранных»: Льготное кредитование не поднимет «Москвичу 3е» скромные продажи
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что россияне не спешат покупать электромобили «Москвич», так как это дорого и неудобно.
Электромобили все еще слишком дорогие и неудобные в использовании для россиян, льготное кредитование не приведет к взрыву продаж, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с НСН.
Накануне стало известно, что электромобили «Москвич» войдут в госпрограммы стимулирования спроса. Так, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль «Москвич 3е» составит 25% (но не более 625 тысяч рублей). Также электромобили будут доступны к покупке со скидкой от 10% до 25% по программе льготного лизинга. Хайцеэр считает, что глобально на продажи эта мера не повлияет.
«Стимулировать продажу электротранспорта достаточно сложно, так как эта роскошь доступна избранным. С заправками у нас все еще не очень хорошо. Пока что владение электротранспортом некомфортно для большинства. Всегда льготы какие-то и кредитование, дополнительная скидка – это хорошо. Кого-то это, может, простимулирует, кто всю жизнь мечтал об электромобиле. Но глобально на рынок это не повлияет, взрыва продаж не будет», - рассказал он.
По его словам, обычный «Москвич» также не радует продажами, так как превосходит в цене своего «китайского брата», но не предлагает дополнительных характеристик.
«В любом случае электромобиль «Москвич» дороже, чем обычный автомобиль. Он недоступнее по инфраструктуре. За обычными «Москвичами» очередь тоже не выстроилась, мягко скажем. Продажи весьма скромны. Автомобиль этот дороже своего китайского собрата, особых условий он не предлагает. В основном «Москвич» попадает в каршеринг и такси, в госорганы. В широкую продажу успешно он не попал, несмотря на развитую дилерскую сеть», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Радиоточке НСН», что всем парламентариям стоит продать свои иномарки и пересесть на отечественные автомобили.
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