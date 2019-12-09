«Росконтроль» рассказал о самой опасной скумбрии

В исследовании была проверена продукция пяти торговых марок: Fish Fabric / Русскiй буфетъ, СТМ, «Балтийский берег», «А`море» и Billa, которые испытывались по более 40 параметрам качества и безопасности, таких как микробиологические показатели, содержание консервантов и соответствие состава маркировке.

По итогам исследования оказалось, что ни один из образцов продукции не соответствует требованиям безопасности. Так, уровень обсемененности мезофильной микрофлорой превысил допустимое значение более чем в 16 раз. Это значит, что употребление такой рыбы без термической обработки может привести к отравлению. В образцах марок СТМ, «Балтийский берег» и Billa обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Таким образом, к приобретению не был рекомендован ни один бренд.

Ранее «Росконтроль» провел исследование трески и выявил высокое содержание мышьяка в этой рыбе. В Роспотребнадзоре НСН ответили, что «токсичные элементы» попадают в рыбу из естественной ее среды обитания.

«Качество и безопасность рыбной продукции зависит от места ее обитания и от содержания в воде токсичных элементов, которые с водой и кормом могут попадать в живую рыбу и накапливаться во внутренних органах и тканях любых водных биоресурсов», - рассказали НСН в ведомстве.

