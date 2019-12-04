Росконтроль назвал лучшие конфеты «Батончик»

В исследовании приняли участие торговые марки Confashion, «Рот Фронт», «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская», а также «Ореховая роща».

По результатам проверки качества все экземпляры показали хорошие показатели в категориях «вкус», «форма» и «запах». Образец «Ореховая роща» вызвал вопросы у экспертов, поскольку содержит в себе арахис, который может стать причиной аллергической реакции. Как уточняет РИА ФАН, информация о наличии орехов в продукции должна содержаться на упаковке.

По параметрам безопасности эксперты нашли замечания у марок «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская», «Ореховая роща». Поясняется, что этa продукция не соответствует требовaниям безопaсности по микробиологическим покaзaтелям. Это глaвное основaние для включения обрaзцов в черный список.

По результатам исследования ни одна из проверенных марок не прошла тесты полностью. Избежать занесения в черный список удалось только маркам Confashion и «Рот Фронт».

Ранее НСН писала, что Союз потребителей Росконтроль совместно с Санкт-Петербуржской общественной организацией потребителей «Общественный контроль» провел проверку сгущенного молока.

