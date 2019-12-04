Росконтроль назвал лучшие конфеты «Батончик»
Названы лучшие конфеты «Батончик» среди российских популярных брендов. Исследование сладостей провели специалисты Росконтроля. В рамках тестирования продукции учитывались более сотни параметров, которые могли характеризовать качество, а также безопасность продукции.
В исследовании приняли участие торговые марки Confashion, «Рот Фронт», «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская», а также «Ореховая роща».
По результатам проверки качества все экземпляры показали хорошие показатели в категориях «вкус», «форма» и «запах». Образец «Ореховая роща» вызвал вопросы у экспертов, поскольку содержит в себе арахис, который может стать причиной аллергической реакции. Как уточняет РИА ФАН, информация о наличии орехов в продукции должна содержаться на упаковке.
По параметрам безопасности эксперты нашли замечания у марок «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская», «Ореховая роща». Поясняется, что этa продукция не соответствует требовaниям безопaсности по микробиологическим покaзaтелям. Это глaвное основaние для включения обрaзцов в черный список.
По результатам исследования ни одна из проверенных марок не прошла тесты полностью. Избежать занесения в черный список удалось только маркам Confashion и «Рот Фронт».
Ранее НСН писала, что Союз потребителей Росконтроль совместно с Санкт-Петербуржской общественной организацией потребителей «Общественный контроль» провел проверку сгущенного молока.
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