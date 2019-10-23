Росконтроль нашел лучший тростниковый сахар

НСН напоминает, что экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» выяснил, какие марки кетчупа самые качественные и безопасные. В исследование приняли участии марки «О`кей», «Каждый день», Mr.Ricco, «365 дней», «Капитан припасов», «Махеевъ» и «Моя семья».

По итогам проверки специалисты «Росконтроля» порекомендовали к покупке только кетчуп марок «Махеевъ», «О`кей», «Моя семья» и Mr.Ricco. К бренду «Капитан припасов» у экспертов возникли замечания, а образцы «365 дней» и «Каждый день» попали в чёрный список, поскольку в этих образцах содержание консервантов оказалось существенно выше разрешенного техническим регламентом и небезопасным для здоровья.

