Росконтроль нашел лучший тростниковый сахар
Специалисты Росконтроля проверили тростниковый сахар, продающийся на полках российских магазинов. На сайте организации отмечается, что исследовании участвовала продукция семи известных брендов: Milford, «Мистраль», «Золотой тростник», «Брауни», Maitre, Dan Sukker и «О`кей».
Так, специалисты уличили двух производителей в недостоверной маркировке. Торговые марки Maitre и Dan Sukker не указали на упаковках содержание сернистого ангидрида или диоксида серы, поэтому уступили остальным пяти производителям. Они, кстати, рекомендованы специалистами к приобретению, отмечает «ФедералПресс».
НСН напоминает, что экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» выяснил, какие марки кетчупа самые качественные и безопасные. В исследование приняли участии марки «О`кей», «Каждый день», Mr.Ricco, «365 дней», «Капитан припасов», «Махеевъ» и «Моя семья».
По итогам проверки специалисты «Росконтроля» порекомендовали к покупке только кетчуп марок «Махеевъ», «О`кей», «Моя семья» и Mr.Ricco. К бренду «Капитан припасов» у экспертов возникли замечания, а образцы «365 дней» и «Каждый день» попали в чёрный список, поскольку в этих образцах содержание консервантов оказалось существенно выше разрешенного техническим регламентом и небезопасным для здоровья.
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