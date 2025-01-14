Роскомнадзор заявил о восстановлении работы Рунета
14 января 202518:20
Дежурные службы Роскомнадзора оперативно восстановили работу Рунета после сбоя. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве указали, что сбой был связан с кратковременным нарушением возможности установления соединения между узлами.
В Координационном центре доменов также заявили, что «инфраструктура доменов верхнего уровня .RU и .РФ и российские DNS работают без сбоев».
Ранее масштабный сбой произошел в работе Рунета. Проблемы наблюдались в работе мобильных операторов и провайдеров, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru