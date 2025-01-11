В работе TikTok в России произошел сбой

Сбой в работе социальной сети TikTok зафиксировали в России.

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По данным сервиса Downdetector, всего поступило свыше 7 тысяч жалоб на соцсеть. Пользователи сообщают о проблемах с сайтом и мобильным приложением, жалуются на невозможность войти в личный кабинет и трудности с загрузкой медиа.

Сообщения о неполадках поступили в том числе из Тверской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области.

Ранее в РФ произошел крупный сбой в работе операторов связи, социальных сетей и поисковиков, проблемы затронули сервисы МТС, Google, «ВКонтакте», T2, KION, Rutube и другие.

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ФОТО: РИА Новости
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