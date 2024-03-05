Роскомнадзор заявил о начале проверки из-за сбоя в Telegram
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования вместе с операторами связи ведут проверку из-за сбоя в мессенджере Telegram, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Роскомнадзор.
Жалобы связаны с невозможностью загрузки сообщений, которые фиксируются в сервисе «Мониторинг сбоев». Также поступают сообщения на проблемы с открытием медиафайлов.
Ранее пользователи Telegram в России пожаловались на сбой в работе мессенджера. Проблемы испытывают жители Москвы, Петербурга, Ижевска, Екатеринбурга и некоторых других городов.
Ранее падение Telegram случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов РКН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru