Роскомнадзор заявил о начале проверки из-за сбоя в Telegram

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования вместе с операторами связи ведут проверку из-за сбоя в мессенджере Telegram, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Роскомнадзор.

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Жалобы связаны с невозможностью загрузки сообщений, которые фиксируются в сервисе «Мониторинг сбоев». Также поступают сообщения на проблемы с открытием медиафайлов.

Ранее пользователи Telegram в России пожаловались на сбой в работе мессенджера. Проблемы испытывают жители Москвы, Петербурга, Ижевска, Екатеринбурга и некоторых других городов.

Ранее падение Telegram случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов РКН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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