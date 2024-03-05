Роскомнадзор заявил о начале проверки из-за сбоя в Telegram

Жалобы связаны с невозможностью загрузки сообщений, которые фиксируются в сервисе «Мониторинг сбоев». Также поступают сообщения на проблемы с открытием медиафайлов.

Ранее пользователи Telegram в России пожаловались на сбой в работе мессенджера. Проблемы испытывают жители Москвы, Петербурга, Ижевска, Екатеринбурга и некоторых других городов.

Ранее падение Telegram случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов РКН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

