Роскомнадзор заявил о блокировке 11 Telegram-каналов с анонсами терактов

Роскомнадзор ускорил выявление и проверку Telegram-каналов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Без суда»: Операторов призвали заблокировать все неподтвержденные сим-карты

В сообщении говорится, что ведомством фиксируется создание каналов, в которых якобы анонсируются новые теракты на территории РФ.

«Такие каналы создаются для запугивания населения. За последние двое суток был ограничен доступ к 11 подобным каналам», - заключили в Роскомнадзоре.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко рассказал «Радиоточке НСН», что технически Роскомнадзор может на 80% заблокировать Telegram, но пока с Павлом Дуровым удается договариваться.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БлокировкаРоскомнадзорTelegramМессенджеры

Горячие новости

Все новости

партнеры