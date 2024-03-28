Роскомнадзор заявил о блокировке 11 Telegram-каналов с анонсами терактов
Роскомнадзор ускорил выявление и проверку Telegram-каналов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что ведомством фиксируется создание каналов, в которых якобы анонсируются новые теракты на территории РФ.
«Такие каналы создаются для запугивания населения. За последние двое суток был ограничен доступ к 11 подобным каналам», - заключили в Роскомнадзоре.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко рассказал «Радиоточке НСН», что технически Роскомнадзор может на 80% заблокировать Telegram, но пока с Павлом Дуровым удается договариваться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru