Обвиняемого в утечке документов Пентагона оставили под стражей

Адвокаты 21-летнего военного ходатайствовали о домашнем аресте. Судья Дэвид Хеннесси принял решение оставить его под стражей.

Тейшейру обвиняют в утечке секретных документов американского военного ведомства.

По данным СМИ, в опубликованных в Сети материалах описывается состояние украинской армии на начало марта 2023 года. Также в документах содержатся сведения о планах США и НАТО по поставкам оружия ВСУ.

Замминистра обороны США Кэтлин Хикс в интервью Bloomberg сообщила, что Пентагон после утечки проведет «стресс-тест» своих систем, передает «Радиоточка НСН».

