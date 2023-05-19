Обвиняемого в утечке документов Пентагона оставили под стражей
Суд США оставил под стражей военнослужащего ВВС Национальной гвардии Джека Тейшейру до начала разбирательства, пишет Reuters.
Адвокаты 21-летнего военного ходатайствовали о домашнем аресте. Судья Дэвид Хеннесси принял решение оставить его под стражей.
Тейшейру обвиняют в утечке секретных документов американского военного ведомства.
По данным СМИ, в опубликованных в Сети материалах описывается состояние украинской армии на начало марта 2023 года. Также в документах содержатся сведения о планах США и НАТО по поставкам оружия ВСУ.
Замминистра обороны США Кэтлин Хикс в интервью Bloomberg сообщила, что Пентагон после утечки проведет «стресс-тест» своих систем, передает «Радиоточка НСН».
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