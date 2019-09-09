Instagram опять сбоит
Пользователи сообщают о масштабном сбое в работе Instagram. В частности, по данным Downdetector, жалобы на неполадки поступают от жителей США, Великобритании, Германии, Италии и Испании.
Кроме того, портал подчёркивает, что о сбоях сообщают и в России – большинство жалоб поступает из Москвы. С какими именно проблемами сталкиваются пользователи социальной сети, пока не сообщается.
3 июля НСН писала, что в работе социальной сети произошёл очередной сбой. О проблемах тогда заявили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также жалобы поступали из Китая, США, Германии, Великобритании и Швеции.
У 75% пользователей возникли проблемы с загрузкой. При этом войти в соцсеть не могут 16%.
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