Instagram опять сбоит

Пользователи сообщают о масштабном сбое в работе Instagram. В частности, по данным Downdetector, жалобы на неполадки поступают от жителей США, Великобритании, Германии, Италии и Испании.

Кроме того, портал подчёркивает, что о сбоях сообщают и в России – большинство жалоб поступает из Москвы. С какими именно проблемами сталкиваются пользователи социальной сети, пока не сообщается.