Instagram опять сбоит

9 сентября19:54

Пользователи сообщают о масштабном сбое в работе Instagram. В частности, по данным Downdetector, жалобы на неполадки поступают от жителей США, Великобритании, Германии, Италии и Испании.

Кроме того, портал подчёркивает, что о сбоях сообщают и в России – большинство жалоб поступает из Москвы. С какими именно проблемами сталкиваются пользователи социальной сети, пока не сообщается.

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3 июля НСН писала, что в работе социальной сети произошёл очередной сбой. О проблемах тогда заявили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также жалобы поступали из Китая, США, Германии, Великобритании и Швеции.

У 75% пользователей возникли проблемы с загрузкой. При этом войти в соцсеть не могут 16%.

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