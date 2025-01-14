Роскомнадзор зафиксировал сокращение штрафов за ЛГБТ-контент

Количество штрафов за нарушение закона о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в 2024 году уменьшилось на 27% по отношению к показателям 2023 года, говорится в подсчетах Роскомнадзора, выполненных для РБК.

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Отмечается, что за 2024 год сумма штрафов за ЛГБТ-контент выросла на 5,5%. Всего за минувший год было выписано 53 штрафа на общую сумму 51,9 миллиона рублей. В 2023 году выписали 73 штрафа на 49,2 миллиона рублей. Средние штрафы за ЛГБТ-контент составляют от одного до двух миллионов рублей.

Кроме того, в 2024 году чаще всего выявлялись материалы именно с демонстрацией ЛГБТ несовершеннолетним (37 штрафов на сумму 28,4 миллиона рублей).

Ранее в отношении телеканала «ТВ Центр» был составлен административный протокол о пропаганде ЛГБТ, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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