Роскомнадзор зафиксировал сокращение штрафов за ЛГБТ-контент

Отмечается, что за 2024 год сумма штрафов за ЛГБТ-контент выросла на 5,5%. Всего за минувший год было выписано 53 штрафа на общую сумму 51,9 миллиона рублей. В 2023 году выписали 73 штрафа на 49,2 миллиона рублей. Средние штрафы за ЛГБТ-контент составляют от одного до двух миллионов рублей.

Кроме того, в 2024 году чаще всего выявлялись материалы именно с демонстрацией ЛГБТ несовершеннолетним (37 штрафов на сумму 28,4 миллиона рублей).

Ранее в отношении телеканала «ТВ Центр» был составлен административный протокол о пропаганде ЛГБТ, напоминает RT.

