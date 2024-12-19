Роскомнадзор зафиксировал с начала 2024 года 127 утечек баз данных

По итогам 11 месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 127 утечек баз данных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Путин подписал закон о неправомерном распространении персональных данных

В сообщении говорится, что указанные базы, распространённые в интернете, содержали более 680 млн записей.

«Закон, подписанный в конце ноября, ужесточает наказание за утечку персональных данных... Новые меры ответственности будут побуждать компании серьёзнее относиться к их защите», - указали в Роскомнадзоре.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что повышение штрафов за повторную утечку персональных данных до 3% от оборота компаний поможет защитить личную информацию россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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