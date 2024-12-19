Роскомнадзор зафиксировал с начала 2024 года 127 утечек баз данных
По итогам 11 месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 127 утечек баз данных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что указанные базы, распространённые в интернете, содержали более 680 млн записей.
«Закон, подписанный в конце ноября, ужесточает наказание за утечку персональных данных... Новые меры ответственности будут побуждать компании серьёзнее относиться к их защите», - указали в Роскомнадзоре.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что повышение штрафов за повторную утечку персональных данных до 3% от оборота компаний поможет защитить личную информацию россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru