Роскомнадзор зафиксировал массовый сбой в работе Telegram

По данным ведомства, проблемы с работой мессенджера стали фиксироваться 2 апреля с 19:10. Сбой охватил пользователей по всему миру, говорится в сообщении на сайте центра.

На сервисе Downradar зафиксировано более 1,4 тысячи жалоб. Пользователи мессенджера отмечают проблемы с загрузкой фото, видео и голосовых сообщений.

Накануне произошел масштабный сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». Зарегистрировано 3,7 тысячи отчетов, передает «Радиоточка НСН».

