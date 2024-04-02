Роскомнадзор зафиксировал массовый сбой в работе Telegram
Сотрудники подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировали сбой в работе мессенджера Telegram.
По данным ведомства, проблемы с работой мессенджера стали фиксироваться 2 апреля с 19:10. Сбой охватил пользователей по всему миру, говорится в сообщении на сайте центра.
На сервисе Downradar зафиксировано более 1,4 тысячи жалоб. Пользователи мессенджера отмечают проблемы с загрузкой фото, видео и голосовых сообщений.
Накануне произошел масштабный сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». Зарегистрировано 3,7 тысячи отчетов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru