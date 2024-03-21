Пользователи пожаловались на сбои в работе Playstation Network

В работе сервиса загрузки мультимедийного контента и проведения многопользовательских игр Playstation Network фиксируются сбои, свидетельствуют данные платформы Downdetector.

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На сбои пожаловались пользователи из нескольких стран. 74% сообщили о проблемах с подключением к серверу, 18% игроков не могут зайти в официальный магазин Playstation, у остальных - трудности с авторизацией.

Больше всего жалоб поступило от пользователей из Соединенных Штатов.

В середине марта очередной сбой произошел в работе мессенджера Telegram. В основном на проблемы жаловались жители Москвы, Краснодарского края и Санкт-Петербурга, передает «Радиоточка НСН».

