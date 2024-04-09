«Недоработка Роскомнадзора: Интерес россиян к VPN-сервисам вырос на 30%

Россияне стали чаще скачивать из магазинов приложений VPN-сервисы — с начала марта спрос вырос примерно на 30%, передают «Известия». К слову, 1 марта вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. В настоящее время также запрещены средства обхода блокировок этих приложений в интернете. Зыков выразил мнение, что рост интереса россиян к VPN-сервисам не связан с новым запретом.

«Я не думаю, что это как-то связано с запретом на популяризацию. Тут, скорее, история связана с тем, что Роскомнадзор банит популярные VPN-сервисы, а россияне ищут альтернативные. Понятно, что больше всего этих сервисов было скачано в 2022 году, потому что тогда были заблокированы американские соцсети. Спрос на такие сервисы довольно велик. Когда блокируются одни VPN-сервисы, россиянам приходится скачивать другие. Есть бесплатные сервисы, есть платные, которые активно продвигались на разных площадках, например, в Telegram-каналах. С 1 марта же появился закон, который запрещает популяризацию таких сервисов. В принципе, в России VPN не запрещен. В соответствии с российским законодательством, такие сервисы обязаны не давать пользователям доступ к запрещенным в России ресурсам. Конечно же, большая часть VPN-сервисов этого не делает, в принципе их задача в основном – обход каких-либо блокировок. Некоторые VPN-сервисы, которые долго не блокируются – это просто недоработка Роскомнадзора. Именно это ведомство занимается блокировкой VPN-сервисов», - сказал собеседник НСН.

По его словам, используя такие сервисы, всегда нужно помнить о рисках, так как приложения с VPN запрашивают большое количество личной информации пользователя.

«Нужно помнить, что VPN-сервисы несут опасность. Если вы пользуетесь такими сервисами бесплатно, то не надо забывать, что перегон трафика – дело недешевое. Получается, что сам сервис платит за это, ему нужно это как-то компенсировать. Таким образом, именно пользователь становится тем товаром, которым сервисы компенсируют свои затраты. Например, VPN-сервисы при установке требуют очень много разрешений: они смотрят, какими приложениями вы пользуетесь, что читаете в интернете, могут получить доступ к смс и так далее. Вся эта информация может потом где-то продаваться для того, чтобы какие-то рекламные сайты обогащали свои знания о пользователе», - заключил Зыков.

В начале апреля Роскомнадзор сообщил, что за месяц заблокировал 82 страницы, рекламировавших VPN-сервисы, напоминает «Радиоточка НСН».

