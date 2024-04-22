Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за фейки
Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Полит.ру», The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп», публиковавших недостоверные сведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам», — подчеркнули в федеральной службе.
По данным Роскомнадзора, в первом квартале текущего года было удалено или заблокировано 171,9 тысячи материалов, сайтов и отдельных страниц с информацией, запрещенной законом.
Ранее ведомство ограничило доступ к сайту организации «Репортеры без границ», напоминает RT.
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