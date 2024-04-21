Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортеры без границ»
На территории России ограничили доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ», следует из данных Роскомнадзора.
Доступ ограничен к интернет-ресурсу rsf.org. Ведомство не сообщило о причинах решения.
«Репортеры без границ» являются неправительственной организацией, которая декларирует цели защиты журналистов. Центральный офис находится в Париже.
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров 16 апреля обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать на территории России социальную сеть TikTok, напоминает «Радиоточка НСН».
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- Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортеры без границ»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru