Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей
За несоблюдение российского законодательства компанию Google оштрафовали на 700 тыс. рублей. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Там отметили, что компания не выполнила требования закона и не исключила из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы, доступ к которым ограничен на территории РФ.
В частности, Роскомнадзор установил, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи: более трети ссылок, ведущих на запрещенные в России сайты, сохраняются в поиске.
Напомним, в декабре 2018-го Google уже штрафовали на полмиллиона рублей. С февраля этого года поисковая система начала удалять из результатов поиска ссылки на запрещенные сайты. Однако в мае объем фильтруемых материалов составлял не более 67,5%.
Ранее НСН писала, что специалисты компании Google прослушивают запросы пользователей голосовым помощникам. Об этом в официальном блоге сообщил менеджер по продукции компании Дэвид Монсис. Он отметил, что речь идет о голосовых командах, которые пользователи дают приложению Google Assistant и смарт-динамику Google Home.
Их прослушивание помогает совершенствовать систему распознавания речи и добавлять поддержку разных языков. В компании подчеркнули, что доля записей, проходящих анализ, не превышает 0,2 процента, получаемых Google Assistant.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин назвал способ решения конфликта в Донбассе
- Двери «НАШЕСТВИЯ-2019» официально открыты
- Госдума ужесточила наказание за подделку документов
- Путин вновь приедет в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
- Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году