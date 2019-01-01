Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей

За несоблюдение российского законодательства компанию Google оштрафовали на 700 тыс. рублей. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Там отметили, что компания не выполнила требования закона и не исключила из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы, доступ к которым ограничен на территории РФ.

В частности, Роскомнадзор установил, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи: более трети ссылок, ведущих на запрещенные в России сайты, сохраняются в поиске.

Напомним, в декабре 2018-го Google уже штрафовали на полмиллиона рублей. С февраля этого года поисковая система начала удалять из результатов поиска ссылки на запрещенные сайты. Однако в мае объем фильтруемых материалов составлял не более 67,5%.