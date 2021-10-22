Роскомнадзор заблокировал официальный предвыборный сайт Путина

Роскомнадзор заблокировал домен путин2018.рф - официальный предвыборный сайт кандидата в президенты РФ Владимира Путина, сообщает NEWS.ru.

По данным Whois, с сентября 2021 года по этому адресу находилось онлайн-казино.

Домен путин2018.рф был заблокирован на основании решения Федеральной налоговой службы РФ, согласно которому запрещается доступ к ресурсам нелегальных букмекеров и онлайн-казино. По информации «Роскомсвободы», впервые доступ к сайту был заблокирован 5 октября 2021 года.

Ранее Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке сервиса YouTube, если видеохостинг не восстановит принадлежащие Russia Today каналы RT DE и Der Fehlende Part.