Роскомнадзор заблокировал официальный предвыборный сайт Путина
Роскомнадзор заблокировал домен путин2018.рф - официальный предвыборный сайт кандидата в президенты РФ Владимира Путина, сообщает NEWS.ru.
По данным Whois, с сентября 2021 года по этому адресу находилось онлайн-казино.
Домен путин2018.рф был заблокирован на основании решения Федеральной налоговой службы РФ, согласно которому запрещается доступ к ресурсам нелегальных букмекеров и онлайн-казино. По информации «Роскомсвободы», впервые доступ к сайту был заблокирован 5 октября 2021 года.
Ранее Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке сервиса YouTube, если видеохостинг не восстановит принадлежащие Russia Today каналы RT DE и Der Fehlende Part.
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