Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России
Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории РФ, сообщили в ведомстве. Решение принято в связи с нарушением требований российского законодательства.
В июне 2022 года власти ДНР и ЛНР также ограничили работу Viber в связи с использованием мессенджера в целях информационной и психологической войны, а также для распространения вредоносных программ.
Кроме того, мессенджеру неоднократно назначали административные штрафы за распространение фейков об СВО и публикацию запрещенного контента.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что мошенники чаще всего выбирают Viber, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Филипп Киркоров назвал цену за корпоратив в костюме Деда Мороза
- Украина обратилась в ФИФА из-за показа территорий страны без Крыма
- Григорий Лепс вступил в партию ЛДПР на съезде в ВДНХ
- Россиянин Лифинцев установил рекорд и выиграл третье золото на ЧМ в Будапеште
- Экс-чиновников ДНР отправили под домашний арест по делу о растрате
- Аэропорты Северного Кавказа закрыты из-за непогоды
- Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России
- Экс-главу аппарата ДНР Петкуна отправили под домашний арест
- НАШЕ на скорости: «Подъемники» провели эфир в скоростном поезде
- Рекордсмен советского альпинизма Валентин Божуков умер на 92-м году жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru