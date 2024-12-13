Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России

В июне 2022 года власти ДНР и ЛНР также ограничили работу Viber в связи с использованием мессенджера в целях информационной и психологической войны, а также для распространения вредоносных программ.



Кроме того, мессенджеру неоднократно назначали административные штрафы за распространение фейков об СВО и публикацию запрещенного контента.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что мошенники чаще всего выбирают Viber, напоминает RT.

