Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории РФ, сообщили в ведомстве. Решение принято в связи с нарушением требований российского законодательства.

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В июне 2022 года власти ДНР и ЛНР также ограничили работу Viber в связи с использованием мессенджера в целях информационной и психологической войны, а также для распространения вредоносных программ.

Кроме того, мессенджеру неоднократно назначали административные штрафы за распространение фейков об СВО и публикацию запрещенного контента.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что мошенники чаще всего выбирают Viber, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селивёрстова
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