Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook

Созданный писателем Борисом Акуниным (Георгий Чхартишвили, признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) книжный сайт Babook заблокирован по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщил директор ресурса Павел Истомин.

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По его словам, несколько дней назад ведомство потребовало от сайта убрать книгу Владимира Сорокина «Наследие». В противном случае сервис мог столкнуться с блокировкой.

«Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен», - сказал Истомин.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить доступ в браузерах к плагину с информацией о способах обхода блокировок, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КнигиБлокировка СайтовРоскомнадзор

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