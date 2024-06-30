Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook
Созданный писателем Борисом Акуниным (Георгий Чхартишвили, признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) книжный сайт Babook заблокирован по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщил директор ресурса Павел Истомин.
По его словам, несколько дней назад ведомство потребовало от сайта убрать книгу Владимира Сорокина «Наследие». В противном случае сервис мог столкнуться с блокировкой.
«Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен», - сказал Истомин.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить доступ в браузерах к плагину с информацией о способах обхода блокировок, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru