Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook

По его словам, несколько дней назад ведомство потребовало от сайта убрать книгу Владимира Сорокина «Наследие». В противном случае сервис мог столкнуться с блокировкой.

«Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен», - сказал Истомин.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Opera и Google ограничить доступ в браузерах к плагину с информацией о способах обхода блокировок, отмечает «Радиоточка НСН».

