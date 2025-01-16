Роскомнадзор за 2024 год зафиксировал 135 случаев утечек баз данных

Уточняется, что в результате утечек в свободный доступ попали базы, которые содержат более 710 миллионов записей о россиянах

При этом в декабре 2024 года глава Роскомнадзора Андрей Липов отмечал, что совместная работа ведомства с операторами связи позволила сократить количество абонентов, имеющих более тысячи симок, в шесть раз. Он также уточнял, что с 2025 года россияне смогут оформить не более 20 сим-карт, а иностранные граждане – не более 10.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что повышение штрафов за повторную утечку персональных данных до 3% от оборота компаний поможет защитить личную информацию россиян, напоминает «Радиоточка НСН».

