Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации

Включение в реестр обязывает компании хранить данные пользователей, их переписку, фото, аудио- и видеозвонки, а также предоставлять эту информацию ФСБ по запросу. На данный момент реестр ОРИ насчитывает 456 сервисов.

WhatsApp остается самым популярным мессенджером в России. По данным Mediascope, им ежемесячно пользуются 79% россиян старше 12 лет, а ежедневно — 67%, передает «Радиоточка НСН».

