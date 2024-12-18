Роскомнадзор пообещал не собирать данные о личных устройствах пользователей
Проект нового приказа Роскомнадзора не включает сбор данных о личных устройствах пользователей. Об этом в беседе с РБК сообщили в ведомстве.
Согласно документу, сбор предполагается лишь сетевых адресов, которые используются операторами связи в различных субъектах России для актуализации правил фильтрации в целях борьбы с компьютерными атаками, включая DDoS-атаки.
В РКН добавили, что информация о личных устройствах пользователей не требуется для противодействия угрозам.
В пояснительной записке к проекту приказа указано, что он устанавливает обязанность для операторов связи представлять в Роскомнадзор информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru