Роскомнадзор пообещал не собирать данные о личных устройствах пользователей

Проект нового приказа Роскомнадзора не включает сбор данных о личных устройствах пользователей. Об этом в беседе с РБК сообщили в ведомстве.

Согласно документу, сбор предполагается лишь сетевых адресов, которые используются операторами связи в различных субъектах России для актуализации правил фильтрации в целях борьбы с компьютерными атаками, включая DDoS-атаки.