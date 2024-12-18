Роскомнадзор пообещал не собирать данные о личных устройствах пользователей

Проект нового приказа Роскомнадзора не включает сбор данных о личных устройствах пользователей. Об этом в беседе с РБК сообщили в ведомстве.

Согласно документу, сбор предполагается лишь сетевых адресов, которые используются операторами связи в различных субъектах России для актуализации правил фильтрации в целях борьбы с компьютерными атаками, включая DDoS-атаки.

Роскомнадзор намерен контролировать все попытки обхода блокировок

В РКН добавили, что информация о личных устройствах пользователей не требуется для противодействия угрозам.

В пояснительной записке к проекту приказа указано, что он устанавливает обязанность для операторов связи представлять в Роскомнадзор информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БлокировкаРоскомнадзор

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