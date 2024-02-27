Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ресурс с сообществами Steam

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ресурс с сообществами Steam.

Роскомнадзор предложил закрыть доступ к данным о блокировках сайтов

Решение о запрете страницы приняли в МВД 22 февраля, при этом неизвестно, по какой причине оно было принято. Сейчас сайт свободно открывается без VPN.

Steam Community позволяет юзерам онлайн-сервиса распространения игр Steam создавать персональные web-страницы в системе, группы и писать гайды по прохождению игр.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что свыше 510 миллионов записей о россиянах утекли в Сеть с начала года, 500 миллионов из них были скомпрометированы из-за одного инцидента, отмечает RT.

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