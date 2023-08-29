Фонд кино выступил против пиратских показов зарубежных фильмов в России
Фонд кино выступил против любых механизмов легализации пиратских показов иностранных фильмов в российских кинотеатрах. Об этом пишут Известия со ссылкой на официальный ответ организации на предложение первого замглавы комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Алексея Синицына.
Сенатор предложил ввести временный механизм по официальному ввозу и прокату западных картин и выдаче им прокатных удостоверений. Предполагается, что вознаграждение от проката будут направлять иностранным правообладателям на специальный счет. Также Синицын попросил рассмотреть возможность ввоза копий иностранных блокбастеров из Белоруссии. Кроме того, сенатор разработал законопроект о моратории на проверки и административные дела против кинотеатров за показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения и разрешении использовать контент без согласия правообладателей.
«Реализация любых механизмов легализации показа аудиовизуального контента без согласия правообладателей ("пиратства") формирует дополнительные правовые и репутационные риски, на текущий момент представляется нецелесообразной», — указано в документе за подписью исполнительного директора Фонда кино Федора Соснова.
В ответе отмечается, что такое решение также грозит попаданием в Россию контента, который противоречит основам политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru