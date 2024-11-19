Роскомнадзор включил в реестр более 14 тыс. страниц с аудиторией свыше 10 тыс.

Роскомнадзор обработал свыше 14 тыс. заявлений от владельцев страниц и каналов в социальных сетях, чья аудитория превышает 10 тыс. пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, всего через портал «Госуслуги» поступило почти 29 тыс. заявлений на регистрацию.