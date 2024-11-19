Роскомнадзор включил в реестр более 14 тыс. страниц с аудиторией свыше 10 тыс.
Роскомнадзор обработал свыше 14 тыс. заявлений от владельцев страниц и каналов в социальных сетях, чья аудитория превышает 10 тыс. пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, всего через портал «Госуслуги» поступило почти 29 тыс. заявлений на регистрацию.
Включение страниц в реестр осуществляется в течение 10 рабочих дней после подачи заявки.
Регистрировать страницы обязаны владельцы крупных каналов и страниц в соцсетях в соответствии с действующим законодательством, регулирующим деятельность интернет-платформ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru