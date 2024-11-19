Роскомнадзор включил в реестр более 14 тыс. страниц с аудиторией свыше 10 тыс.

Роскомнадзор обработал свыше 14 тыс. заявлений от владельцев страниц и каналов в социальных сетях, чья аудитория превышает 10 тыс. пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, всего через портал «Госуслуги» поступило почти 29 тыс. заявлений на регистрацию.

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Включение страниц в реестр осуществляется в течение 10 рабочих дней после подачи заявки.

Регистрировать страницы обязаны владельцы крупных каналов и страниц в соцсетях в соответствии с действующим законодательством, регулирующим деятельность интернет-платформ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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