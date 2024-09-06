Роскомнадзор представил порядок регистрации популярных блогеров
Роскомнадзор подготовил порядок ведения каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч человек, сообщает «Лента.ру».
Ведомство раскрыло список сведений, которые блогеры должны предоставить. Среди них — ФИО для физических лиц, наименование фирмы, организационно-правовая форма и регистрационный номер для юридических лиц, ФИО и регистрационный номер для индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, блогеры должны будут сообщить номера телефонов и адреса электронной почты, с помощью которых регистрировался и велся блог.
Ранее стало известно, что блогеров обяжут создавать свои курсы по стандартам образования РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru