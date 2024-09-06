Роскомнадзор представил порядок регистрации популярных блогеров

Ведомство раскрыло список сведений, которые блогеры должны предоставить. Среди них — ФИО для физических лиц, наименование фирмы, организационно-правовая форма и регистрационный номер для юридических лиц, ФИО и регистрационный номер для индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, блогеры должны будут сообщить номера телефонов и адреса электронной почты, с помощью которых регистрировался и велся блог.

Ранее стало известно, что блогеров обяжут создавать свои курсы по стандартам образования РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

