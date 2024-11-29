РКН заявил о сбоях в работе банковских сервисов и операторов связи

По данным ведомства, речь идёт о банковских сервисах, службах доставки и операторах связи.

«По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, который используется для функционирования указанных сервисов», - говорится в сообщении.

В ЦМУ ССОП добавили, что специалисты уже работают над устранением проблемы.

Ранее пользователи в США, Великобритании, Германии и Канаде заявили о сбоях в работе чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».