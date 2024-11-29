РКН заявил о сбоях в работе банковских сервисов и операторов связи
Сбои в работе фиксируются на ряде платформ в Рунете. Об этом сообщает подведомственный Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).
По данным ведомства, речь идёт о банковских сервисах, службах доставки и операторах связи.
«По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, который используется для функционирования указанных сервисов», - говорится в сообщении.
В ЦМУ ССОП добавили, что специалисты уже работают над устранением проблемы.
Ранее пользователи в США, Великобритании, Германии и Канаде заявили о сбоях в работе чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru