РКН заявил о сбоях в работе банковских сервисов и операторов связи

Сбои в работе фиксируются на ряде платформ в Рунете. Об этом сообщает подведомственный Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

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По данным ведомства, речь идёт о банковских сервисах, службах доставки и операторах связи.

«По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, который используется для функционирования указанных сервисов», - говорится в сообщении.

В ЦМУ ССОП добавили, что специалисты уже работают над устранением проблемы.

Ранее пользователи в США, Великобритании, Германии и Канаде заявили о сбоях в работе чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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