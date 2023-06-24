Роскомнадзор: В районах проведения КТО возможно ограничение работы интернет-ресурсов

В районах проведения контртеррористической операции (КТО) возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Роскомнадзор.

Отмечается, что в настоящее время работа ресурса не ограничивается. Других подробностей не приводится.