Роскомнадзор: В районах проведения КТО возможно ограничение работы интернет-ресурсов

В районах проведения контртеррористической операции (КТО) возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Роскомнадзор.

Отмечается, что в настоящее время работа ресурса не ограничивается. Других подробностей не приводится.

Военный мятеж? В России прогнозируют последствия действий Пригожина

Ранее, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы подразделения идут «разбираться» с министром обороны России Сергеем Шойгу и будут уничтожать всех, кто встанет на их пути.

Позднее, 24 июня, режим контртеррористической операции ввели на территории Москвы и Московской и Воронежской областей. Отмечается, что особый режим был введен «в целях пресечения возможных террористических актов», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
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