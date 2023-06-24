Роскомнадзор: В районах проведения КТО возможно ограничение работы интернет-ресурсов
В районах проведения контртеррористической операции (КТО) возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Роскомнадзор.
Отмечается, что в настоящее время работа ресурса не ограничивается. Других подробностей не приводится.
Ранее, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы подразделения идут «разбираться» с министром обороны России Сергеем Шойгу и будут уничтожать всех, кто встанет на их пути.
Позднее, 24 июня, режим контртеррористической операции ввели на территории Москвы и Московской и Воронежской областей. Отмечается, что особый режим был введен «в целях пресечения возможных террористических актов», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru