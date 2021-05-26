Роскомнадзор: TikTok обошел в России по популярности Facebook, но отстает от лидеров
26 мая 202112:23
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, какие соцсети являются самыми популярными в России.
По его словам, в числе лидеров остаются «ВКонтакте», YouTube, Instagram и «Одноклассники», отмечает РИА Новости.
Субботин также отметил, что TikTok, аудитория которого выросла в России в семь раз за два года, обошел в России по популярности Facebook.
Ранее популярный тиктокер Дмитрий Лян рассказал на пресс-конференции в НСН, как набрать 16 миллионов подписчиков.
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26 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru