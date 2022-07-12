Штрафы за утечку личных данных могут стать соразмерны критичности информации
Штрафы за утечку личных данных могут стать соразмерны критичности и объемам информации, ушедшей в сеть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект Минцифры.
В документе также предлагается определить порядок установления виновного в утечке персональных данных.
Кроме того, предлагается ввести смягчающие и отягчающие обстоятельства и границы возможного штрафа.
Ранее комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал поправку к законопроекту об усилении защиты персональных данных россиян, обязывающую операторов персональных данных в течение суток с момента выявления утечки данных сообщать о ней уполномоченным органам власти.
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