Роскомнадзор с начала года оштрафовал блогеров на 24,4 млн рублей

По словам начальника управления правового обеспечения, международного и общего взаимодействия Роскомнадзора Марии Смелянской, речь идёт об отсутствии идентификатора рекламы, предоставление недостоверных данных о рекламе или непредоставление информации о креативах.

Он уточнила, что ведомством было вынесено 376 постановлений в отношении нарушителей, в том числе 228 - за отсутствие идентификатора.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в октябре было зарегистрировано распространение в Сети баз личных данных с почти 10 млн записей, сообщает RT.

