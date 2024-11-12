Роскомнадзор с начала года оштрафовал блогеров на 24,4 млн рублей
С начала 2024 года Роскомнадзор оштрафовал блогеров, посредников и распространителей рекламы более чем 24,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам начальника управления правового обеспечения, международного и общего взаимодействия Роскомнадзора Марии Смелянской, речь идёт об отсутствии идентификатора рекламы, предоставление недостоверных данных о рекламе или непредоставление информации о креативах.
Он уточнила, что ведомством было вынесено 376 постановлений в отношении нарушителей, в том числе 228 - за отсутствие идентификатора.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в октябре было зарегистрировано распространение в Сети баз личных данных с почти 10 млн записей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru