Роскомнадзор разработает критерии оценки материалов об обходе блокировок
Роскомнадзор будет самостоятельно вносить порталы, посвященные обходу блокировок, в Единый реестр запрещенной информации. Об этом сообщило агентство ТАСС.
В ведомстве анонсировали разработку и утверждение ведомственным приказом критериев оценки материалов, содержащих подобную информацию, после получения соответствующих полномочий.
Также в Роскомнадзоре заявили, что использование VPN-сервисов для работы с контентом, нарушающим российское законодательство, запрещено законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что запрещать VPN-сервисы, а также наказывать граждан за их использование нельзя. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru