Роскомнадзор разработает критерии оценки материалов об обходе блокировок

В ведомстве анонсировали разработку и утверждение ведомственным приказом критериев оценки материалов, содержащих подобную информацию, после получения соответствующих полномочий.

Также в Роскомнадзоре заявили, что использование VPN-сервисов для работы с контентом, нарушающим российское законодательство, запрещено законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что запрещать VPN-сервисы, а также наказывать граждан за их использование нельзя. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

