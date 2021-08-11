Роскомнадзор разблокировал сайта DeviantArt

Ранее Роскомнадзор направил в адрес администрации ресурса требование удалить размещенные на сайте материалы, демонстрирующие способы и призывающие к суициду, а также изображения с детской порнографией, нацистской символикой, объявления о продаже наркотиков. Сайт не удалил незаконные материалы в положенный срок и доступ к нему с 3 августа был ограничен.

Позже администрация сайта удалила запрещенный контент и ресурс снова заработал.

