Роскомнадзор разблокировал сайта DeviantArt

Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров сайта DeviantArt после удаления запрещенного контента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Ранее Роскомнадзор направил в адрес администрации ресурса требование удалить размещенные на сайте материалы, демонстрирующие способы и призывающие к суициду, а также изображения с детской порнографией, нацистской символикой, объявления о продаже наркотиков. Сайт не удалил незаконные материалы в положенный срок и доступ к нему с 3 августа был ограничен.

Позже администрация сайта удалила запрещенный контент и ресурс снова заработал.

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