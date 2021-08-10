Роскомнадзор заблокировал интервью с Летовым 1998 года
Интервью музыканта и солиста группы «Гражданская оборона» Егора Летова, которое он дал в 1998 году, было заблокировано по требованию МВД РФ. Соответствующая информация содержится в реестре Роскомнадзора.
В беседе с журналисткой Любовью Парфентьевой Летов рассказал о своём отношение к наркотикам и психоделическим препаратам. При этом, несмотря на блокировку, данное интервью «Егор Летов как он есть» всё ещё можно найти на официальном сайте «Гражданской обороны».
«Ограничивать доступ к интервью, мнениям, личным оценкам публичных и известных людей, да еще и произнесенных десятки лет назад — оксюморон и абсурд нашей российской действительности госрегулирования информационной среды», - прокомментировал блокировку руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Открытых медиа», «Правозащиты Открытки» и «МБХ Медиа», сообщает RT. Блокировка была осуществлена по требованию Генпрокуратуры РФ за связь с организациями, признанными в России нежелательными.
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