Роскомнадзор заблокировал интервью с Летовым 1998 года

Интервью музыканта и солиста группы «Гражданская оборона» Егора Летова, которое он дал в 1998 году, было заблокировано по требованию МВД РФ. Соответствующая информация содержится в реестре Роскомнадзора.

В беседе с журналисткой Любовью Парфентьевой Летов рассказал о своём отношение к наркотикам и психоделическим препаратам. При этом, несмотря на блокировку, данное интервью «Егор Летов как он есть» всё ещё можно найти на официальном сайте «Гражданской обороны».

«Ограничивать доступ к интервью, мнениям, личным оценкам публичных и известных людей, да еще и произнесенных десятки лет назад — оксюморон и абсурд нашей российской действительности госрегулирования информационной среды», - прокомментировал блокировку руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Открытых медиа», «Правозащиты Открытки» и «МБХ Медиа», сообщает RT. Блокировка была осуществлена по требованию Генпрокуратуры РФ за связь с организациями, признанными в России нежелательными.

