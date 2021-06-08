Роскомнадзор проверит премию «Муз-ТВ» на наличие гей-пропаганды

Роскомнадзор планирует проверить трансляцию премии «Муз-ТВ» на предмет пропаганды гомосексуализма. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире после 23 часов с маркировкой «18+». На афишах премии был указан знак информационной продукции «6+».

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В пресс-службе отметили, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования. Кроме того, в ведомстве видят необходимость проведения проверки и в отношении организаторов премии.

Церемония награждения премией «Муз-ТВ» состоялась накануне, 5 июня, в Москве и прошла традиционно для шоу-бизнеса – с пафосом отдельных исполнителей, колкостями ведущих Дмитрия Нагиева, Александра Реввы, Анастасии Ивлеевой, Ксении Собчак и скандалом, который устроил Алишер Моргенштерн.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Пропаганда
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