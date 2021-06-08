Роскомнадзор проверит премию «Муз-ТВ» на наличие гей-пропаганды

В пресс-службе отметили, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования. Кроме того, в ведомстве видят необходимость проведения проверки и в отношении организаторов премии.

Церемония награждения премией «Муз-ТВ» состоялась накануне, 5 июня, в Москве и прошла традиционно для шоу-бизнеса – с пафосом отдельных исполнителей, колкостями ведущих Дмитрия Нагиева, Александра Реввы, Анастасии Ивлеевой, Ксении Собчак и скандалом, который устроил Алишер Моргенштерн.

