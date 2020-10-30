Роскомнадзор против оскорблений верующих, Нурмагомедов против Макрона

Воздержаться от публикации материалов и изображений, оскорбляющих чувства верующих призвал российские средства массовой информации Роскомнадзор. «Их распространение будет немедленно пресекаться, а доступ к ресурсам, распространяющим нарушающую действующее законодательство информацию, будет жестко ограничиваться», - говорится в разъяснении на сайте ведомства.

Роскомнадзор обращает внимание российских СМИ, что информация подобного содержания вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами.

Распространение в СМИ таких материалов квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни, что является прямым нарушением законов «О средствах массовой информации» и «О противодействии экстремистской деятельности», предупредил Роскомнадзор.

Это предупреждение появилось на фоне скандала с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда во Франции, повлекшего череду террористических атак. Последняя по времени – нападение в стенах церкви в Ницце, где вооруженный ножом мужчина атаковал прихожан. В результате погибли три человека. Нападавший оказался 21-летним беженцем из Туниса.

Соболезнования французскому народу уже выразили президент России, канцлер Германии, премьер-министр Италии, президент США и многие другие мировые лидеры. В телеграмме Владимира Путина говорится, что Москва готова к самому тесному взаимодействию с Парижем и другими зарубежными партнерами в борьбе с терроризмом. Жестокое преступление, совершенное в стенах церкви, еще раз подтверждает, «что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», указал глава российского государства. Свои соболезнования Франции выразила даже Турция, несмотря на резкую критику президентом Тайипом Эрдоганом в адрес Парижа из-за публикации карикатур.

Ранее под Парижем был жестоко убит учитель истории Самюэль Пати. В ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал те самые карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур, чем и навлек на себя гнев мусульманского мира.

Среди тех, кто присоединился к атаке на Макрона, оказался и российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. В соцсетях он написал, что Макрон и ему подобные «под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман». В тексте спортсмен не упомянул фамилию Макрона, однако сопроводил публикацию фотографией президента Франции со следом от обуви, назвав его «тварью».

До него в адрес Эммануэля Макрона жестко высказался глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране...», - написал он.

И Кадыров, и Нурмагомедов являются лидерами общественного мнения, оказывающими значительное влияние на весьма многочисленную аудиторию, которым тоже было бы неплохо отдавать себе отчет в том, во что могут вылиться публикации такого рода.

Впрочем, в разъяснении Роскомнадзора – ни слова про блогеров и прочих инфлюенсеров.

